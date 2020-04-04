الداخلية السعودية تعزل 7 أحياء في جدة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عزل 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة، وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمنع تفشي فيروس كورونا.

والأحياء هي: كيلو 14 جنوب، كيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، كيلو 13 وبترومين.

كما تم السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحية، والتموين، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

وأكدت الوزارة أن جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها تستمر خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

تطبيق "أسعفني"

إلى ذلك، أطلق الهلال الأحمر السعودي خدمة لإصدار إذن الخروج للحالات غير الطارئة وقت ⁧‫منع التجول⁩ عبر تطبيق إلكتروني اسمه "⁧‫أسعفني⁩"، لتسهيل إصدار الأذونات للمواطنين.

كما وجّه رئيس هيئة الهلال الأحمر بتشغيل غرفتي العمليات بالعاصمة الرياض ومدينة جدة، وزيادة عدد العاملين فيها في مناطق المملكة كافة لاستيعاب البلاغات الواردة للهلال الأحمر في ظل أزمة كوفيد 19.