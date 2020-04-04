الدفاع المدني السعودي يدشن غداً حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا"

تدشن المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، الأحد، حملة إعلامية توعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسرة، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول، توقياً من انتشار فيروس كورونا.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم في المنزل، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار، ومنها زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية، وأخطار المطابخ، بالإضافة إلى تأكيد أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان ومطفيات الحريق والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر.

كما أشار العمرو إلى أن الحملة التي تتخذ شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا ، سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن معلومات ووسائط إعلامية متنوعة، لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية.

إلى ذلك أضاف: "ستتضمن الحملة طرح مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين". وأهاب بالجميع التزام تعليمات السلامة وتوخي الحذر من المخاطر.