هل ينقل تغسيل المتوفين العدوى؟.. الصحة السعودية تجيب

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، السبت، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 2179 حالة في المملكة، بينها 1730 نشطة.

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كما أكد، خلال المؤتمر الصحافي اليومي بشأن مستجدات الفيروس، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا بلغ 420 حالة، وعدد الوفيات وصل إلى 29 حالة.

إلى ذلك أضاف: "نركز دائماً على العودة للمصادر الرسمية لاستقاء المعلومات".

تغسيل المتوفين

وفي رد على سؤال حول وفيات كورونا إن كانوا ينقلون العدوى أثناء تغسيلهم وإن كانوا يدفنون بالمقابر التقليدية أم في أماكن أخرى، قال العبد العالي: "الأنظمة والتعليمات للتعامل مع الجثمان أولاً بلا شك إكرامه من لحظة وفاته حتى دفنه. هذا أمر يتم الالتزام به في كافة المراحل. وعن كيفية التغسيل يقوم مدربون ومختصون سواء كانوا صحيين أو غيرهم ممن هم يعتبرون مؤهلين للقيام بعملية التغسيل، ولكن مدربين عليها يقومون بالتغسيل بلباس واقٍ معين وفق الضوابط المعتمدة".

وذكر أن "هدف التغسيل هو أن أي سوائل تكون موجودة على الجسم وقد تكون فرصة من أن تنتقل منها العدوى يتم تغسيلها بالشكل المناسب والملائم. وأيضاً وضع كل ما يتبقى من بعد عملية التغسيل بطريقة آمنة في طرق التخلص المناسبة منها".

كما أكد أن "الجثمان بعد ذلك وبعد تغسيله وبعد تكفينه لا يوجد بطبيعة الحال أي حركة تنفسية أو أي سوائل قابلة للانتقال منها العدوى بالتالي يكون التعامل مع الجثمان بعد إنهاء كل هذه الإجراءات مأموناً".

عزل 7 أحياء في جدة

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق السبت عزل 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة، وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمنع تفشي كورونا.

والأحياء هي: كيلو 14 جنوب، كيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، كيلو 13 وبترومين.