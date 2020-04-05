وزارة الحج تشرف على مغادرة معتمرين أتراك غير مصابين بكورونا

أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة 366 معتمراً من الجنسية التركية صباح اليوم الأحد الأراضي السعودية، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتمت هذه العملية من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة، وعضوية كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وفي شركة "تسهيل" ولإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية.

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وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتي هذه المرحلة استكمالاً للحضور الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة قد قامت بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة، لاستضافة المعتمرين خلال فترة الحجر وبتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، وبالتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم.

إضافةً إلى ذلك، جرى تقديم هدايا عينية للمعتمرين بالتنسيق مع القطاع الثالث ممثلاً في "جمعية هدية الحاج والمعتمر" في مكة المكرمة.