استعراض تجربة "العلا" في مواجهة التحديات ضمن مؤتمر عالمي افتراضي 

يشارك الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني في مؤتمر دولي افتراضي لمناقشة مستقبل الضيافة وتبادل الدروس المستفادة من التنمية المستدامة التي شهدتها العلا في السنوات الأخيرة.

وسيتناول المؤتمر الذي ستشارك في استضافته أنيتا منديراتا، المستشار الخاص للأمين العام لمنظمة التجارة العالمية، وعضو في المجلس الاستشاري التابع للهيئة الملكية لمحافظة العلا، التحديات الدولية التي يواجهها قطاع الضيافة بمشاركة مجموعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين والعاملين في القطاع.

ويأمل القائمون على المؤتمر أن يسهم الحوار في توحيد القطاع وتحديد التغييرات الناجمة عليه جراء القيود الدولية المفروضة على السفر، بالإضافة إلى مناقشة دور قطاع السياحة في تسريع عملية تعافي الاقتصاد الدولي.

وضمن إطار رؤية المملكة 2030 وتاريخ العلا العريق الذي يمتد لآلاف السنين، سيركز الحوار على أهمية الرؤية والتاريخ والقيم في تجسيد الريادة بمفهومها الحديث، وبما يدعم استدامة التراث والتنمية أثناء الأزمات.

وتتبنى الهيئة الملكية لمحافظة العلا ثلاثة أهدف استراتيجية للعام 2035: وهي استقبال مليوني زائر سنوياً والمساهمة بأكثر من 30 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي السعودي، وتوفير 38 ألف فرصة عمل.

وسيشارك بونيت تشاتوال، الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الهندية مع عمرو المدني في الجلسة الحوارية التي ستبث غدا 7 إبريل عبر الإنترنت في تمام الساعة 12:45 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتمكن الحضور كذلك من زيارة الجناح الافتراضي للهيئة لمعرفة المزيد حول خطط التنمية في العلا ومبادئها الاستراتيجية الاثني عشر التي تعد مرجعية الهيئة في تنفيذ أعمالها.