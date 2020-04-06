البرلمان العربي يشيد بعقد جلسات افتراضية لمجلس الشورى السعودي

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد جلسات افتراضية لمجلس الشورى السعودي، حرصاً على استمرار عمل المجلس في أداء أعماله رغم ظروف وإجراءات مواجهة كورونا.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له الاثنين إن أمر خادم الحرمين الشريفين جاء للتأكيد على التميز والإبداع الذي تنتهجه قيادة المملكة العربية السعودية، في إدارة شؤونها، وتقديم رسالة هامة لدول المنطقة والعالم بأهمية استمرار العمل البرلماني، رغم كل الظروف التي تمر بها البشرية جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي عالياً باسم البرلمان العربي الجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين، كرئيس لقمة مجموعة العشرين لتنسيق وتوحيد الجهود والمبادرات الدولية لمكافحة فيروس كورونا، والمساعدات الطبية والإنسانية التي قدمتها المملكة لعدد من الدول للتخفيف من أعباء تلك الجائحة العالمية.