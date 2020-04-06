السعودية: تأجيل تطبيق اختبار التحصيل الدراسي لما بعد رمضان

أقرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، اليوم الاثنين، تأجيل تطبيق اختبار التحصيل الدراسي، الذي كان مقررا إجراؤه خلال الفترة من 24 إلى 28 شعبان 1441هـ، إلى ما بعد شهر رمضان، وسيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيد وتفاصيل الاختبار التحصيلي.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الطلبة، وفي سياق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأبانت الهيئة أن جميع الرسوم التي دفعها الطلبة المسجلون سابقاً سيتم حفظها ضمن حساباتهم الشخصية المسجلة للاستفادة منها في الاختبارات القادمة. وكذلك بإمكان الطلاب تقديم طلب استرجاع هذه المبالغ إلى الحسابات البنكية، وذلك من خلال تعبئة نموذج في الموقع الإلكتروني للهيئة.

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وأفادت أنه سيتم لاحقاً إعلان مواعيد تطبيق الاختبار الورقي خلال شهر شوال من عام 1441هـ في حال سمحت الظروف بذلك. وفي حال عدم إمكانية تطبيق الاختبار ورقياً، فإن الهيئة تؤكد استعدادها لتقديم اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والنظرية "عن بُعد" من خلال منصة إلكترونية تضمن توفير الاختبار بشكل آمن وموثوق ومُراقب لجميع الطلبة الذين يحق لهم الالتحاق بالاختبار.

وأكدت الهيئة أن هدف الاختبار التحصيلي هو "تحقيق العدالة والشفافية، ومساعدة الجامعات والكليات في عمليات المفاضلة والاختيار بموضوعية للطلبة المتقدمين خصوصاً للكليات والتخصصات النوعية". وأضافت أن "مقدار الوزن النسبي لاختبارات القبول (القدرات والتحصيلي) هو قرار تحدده عادة الجامعات ويتفاوت حسب التخصصات والكليات المختلفة".

واختتمت الهيئة بيانها، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، بالتأكيد على جميع الطلاب والطالبات بضرورة الاستفادة من الموارد التعليمية المتنوعة التي وفرتها وزارة التعليم لضمان استمرار العملية التعليمية، والاستفادة من المواد التدريبية المتوافرة في موقع الهيئة الإلكتروني مثل "برنامج التهيئة والتدريب"، الذي تهدف الهيئة من خلاله إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المختبرين قبل دخول الاختبار الفعلي. ويتضمن هذا البرنامج اختبار القدرات العامة باللغة العربية والإنجليزية GAT و اختبار التحصيل الدراسي باللغة العربية والإنجليزية SAAT، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP.