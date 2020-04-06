السعودية.. 82 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 2605

كشفت وزارة الصحة السعودية ليل الاثنين عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 2605 حالة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل، الذي بلغ سابقاً 206 حالات، وهي أقل حصيلة إصابات خلال شهر أبريل.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي، الاثنين، بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 138 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2523 مصاباً، بعد أن كانت على مستوى 2385 أمس الأحد.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 1885.وكشفت الوزارة الخميس عن 165... الصحة السعودية: 1885 مصاباً بفيروس كورونا في المملكة السعودية

ويشير هذا الرقم إلى تراجع كبير في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس المسجلة خلال يوم، حيث بلغ هذا المعدل في الإحصائية السابقة 206 حالات.

كما يعتبر المعدل المسجل اليوم الأقل من نوعه في أبريل، حيث سجل يوم 31 مارس 110 حالات، وفي 1 أبريل 157 إصابة، وفي 2 أبريل 165، وفي 3 أبريل 154، وفي 4 أبريل 140، وفي 5 أبريل 206.

وفي غضون ذلك، أفاد العبد العالي بتسجيل 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد، مبيناً أن العدد العام للمتوفين وصل بذلك إلى 38 حالة.

كما ذكر أنه تم رصد 63 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، وبلغت حصيلة المتعافين 551 حالة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية على أن عدوى فيروس كورونا لا ترتبط بعمر محدد، لكن المضاعفات قد تكون أقوى لدى كبار السن.

وأكد العبد العالي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات، وعدم الخروج من المنازل لمنع انتشار الوباء.

وكانت السعودية قد أعلنت ليل أمس الأحد تسجيل 17 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2402.

وجاء الكشف عن الحالات ضمن التحديث على موقع وزارة الصحة السعودية الرسمي لرصد حالات كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة الأحد بلغ 2402 حالة تعافت منها 488 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن إجمالي حالات كورونا في المملكة وصل إلى 2385 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.

نسبة إصابة غير السعوديين تبلغ 53%

وأضاف محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا، أن نسبة المصابين بـ #كورونا من غير السعوديين تبلغ 53%.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة "مقلقة"، لكنه أشار في ذات السياق إلى أن أعداد الإصابات ترتفع لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي قد أفاد الأحد أيضا بأن هناك اجتماعات يومية لمتابعة تطورات الفيروس والحالات المسجلة، وأنه تم تسخير أكثر من 1100 كادر في غرفة عمليات لتلقي البلاغات ومتابعتها.

ولفت ممثل الهلال الأحمر السعودي إلى التنسيق الذي يتم مع الأمن العام فيما يخص طلبات التنقل، مؤكدا أن سيارات الإسعاف تخضع لعمليات تعقيم بعد نقل أي مصاب.