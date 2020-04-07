السعودية تطمئن: ننتج ملايين الكمامات محلياً

بالتزامن مع تزاحم دول العالم على شراء وتصنيع الكمامات، طمأنت السعودية مواطنيها والمقيمين إلى توفر كميات كافية منها.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا في المملكة أن المصانع المحلية تنتج ملايين الكمامات أسبوعياً.

موضوع يهمك مع ظهور المزيد من مصابي الفيروس المستجد الذي طال أكثر من 190 دولة حتى الآن، ممن لم تظهر عليهم أعراض كورونا، يتخوف العديد... الفيروس يراوغ.. "قنبلة موقوتة" كامنة بمصابين بلا أعراض العرب و العالم

كما أكدت أنه تم زيادة عدد مصانع المعقمات إلى 31 مصنعا في المملكة، في ظل تهافت الناس على شراء تلك المنتجات لمواجهة احتمال انتقال العدوى عبر ملامسة الأسطح الملوثة أو غيرها.

إلى ذلك، أعلنت أنه تم إيقاف تصدير كافة الأجهزة الطبية منذ بداية الأزمة.

العائدون من الخارج والأولوية

على صعيد متصل، أعلن مدير عام مركز الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية السعودية أن نقاط وصول المواطنين إلى المملكة من الخارج ستكون الرياض وجدة والدمام.

كما أوضح أن أولوية طلب العودة للمملكة ستكون بالدرجة الأولى لكبار السن وأصحاب الظروف الصحية الطارئة والحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومن يحملون تذاكر سفر ملغاة.

يشار إلى أن وزارة السياحة كانت أعلنت في وقت سابق تهيئة 11 ألف غرفة فندقية لاستضافة المواطنين العائدين من الخارج، والذين سيخضعون لحجر صحي لمدة أسبوعين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أنّ المملكة تتوقّع ارتفاعا بالإصابات في الأسابيع المقبلة، إذا لم يلتزم الناس جميعا بالإجراءات والتدابير.

وقال في كلمة بثتها قناة "الإخبارية" إنّ أربع دراسات توصّلت إلى خلاصة "أن أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة قد تتراوح ما بين عشرة آلاف إصابة في حدها الأدنى وصولا إلى مئتي ألف إصابة في حدها الأعلى".