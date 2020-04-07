السعودية: تقديم منع التجول في بقية المملكة إلى 3 عصراً

أعلنت الداخلية السعودية الثلاثاء تقديم منع التجول في بقية مناطق المملكة إلى الثالثة عصرا. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 13 شعبان 1441هـ بشأن منع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، فقد تقرر التالي:

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-تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 8 / 1441هـ .

-السماح في تقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة.

-السماح بعمل محلات الغاز و مغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود).

يذكر أن الوزارة كانت أعلنت أمس الاثنين منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في أرجاء مدن الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، والهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة، الطائف، القطيف، والخبر كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك حتى إشعار آخر.

كما أشارت إلى أن منع التجول الكلي لا يشمل الفئات الحيوية في القطاعين العام والخاص.