الصحة السعودية: تسجيل 147 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السعودية الثلاثاء تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 2752.

وكانت الوزارة أعلنت ليل الاثنين تسجيل 82 إصابة جديدة، وفي وقت سابق من نفس اليوم سجلت أيضاً 138 إصابة في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد... فسحة أمل.. شفاء رضيعين من كورونا في عُمان والكويت فيروس كورونا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس منع التجول الكلي في مدن الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة، الطائف، القطيف، والخبر كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك حتى إشعار آخر. وقالت إن إجراءات منع التجول في بعض المدن تأتي ضمن جهود مواجهة الفيروس المستجد.

كما أوضحت أن منع التجول لا يشمل الفئات الحيوية في القطاعين العام والخاص. وأهابت بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط، حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

ودعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.