لـ4 أيام..تسيير حافلات لنقل السعوديين العالقين بالبحرين

تنقل السفارة السعودية في البحرين 200 سعودي عالقين يرغبون بالعودة بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحرين، حيث بدأت صباح اليوم الثلاثاء تسيير أولى الحافلات عن طريق جسر الملك فهد ولمدة أربعة أيام.

إنفاذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدا السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين من اليوم ولمدة أربعة ايام بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين الى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد — سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز (@hrhsba1) April 7, 2020

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، عبر حسابه على تويتر: "إنفاذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدأ السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين من اليوم ولمدة أربعة أيام بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد".