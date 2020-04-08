الصحة السعودية: 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 2932 بعد تسجيل 137 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات أزمة كورونا إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، أنه "حتى تاريخ 8/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي... 27 إصابة جديدة بكورونا في لبنان.. ومنظمة تحذر من جوع العرب و العالم

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية "نحن أمام مرحلة مهمة في رصد انتشار فيروس كورونا محليا".

كان مجلس الوزراء السعودي، أكد في جلسته عبر الشبكة الافتراضية، الثلاثاء، أن الإجراءات الاستباقية الصارمة التي اتخذت تهدف لتقليل المخالطة بنسبة 90%، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مؤكداً تعامل المملكة مع أزمة الفيروس بكل شفافية ووضوح.

وجدد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.

في السياق، أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أمس الثلاثاء، أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح. وقال خلال مؤتمر صحافي إن الدولة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة الفيروس المستجد، مؤكداً أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا.

وأشار إلى أن البعض لم يلتزم للأسف بمنع التجمعات والمخالطة. كما نبه إلى أن ارتفاع الإصابات قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي. وأوضح أن محاصرة الإصابات قد تحتاج لمدة بين 4 أشهر وسنة.