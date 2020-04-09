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السعودية: وقف النار في اليمن يهدف لإنهاء الصراع والتركيز على مواجهة كورونا

المصدر: العربية.نت
فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي
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قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين تأتي لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بهدف إنهاء الصراع، وتركيز جميع الجهود بعيدًا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-19.

وفي تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر، اليوم الخميس قال: "لطالما كانت المملكة العربية السعودية رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية، وسنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف، نأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق".

وأضاف وزير الخارجية السعودي "انطلاقاً من اهتمام المملكة وحرصها والتزامها بصحة وسلامة الشعب اليمني، فقد استمرت المملكة في دعمها للأمم المتحدة ولهذا العام، وساهمت بـ500 مليون دولار أميركي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بالإضافة إلى 25 مليون دولار أميركي لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-19".

كلمات دالّة

#فيصل_بن_فرحان, #اليمن, #السعودية
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