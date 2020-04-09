الصحة السعودية: 355 إصابة جديدة بكورونا والمتعافون 666

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا وصل 666، مشيرة إلى تسجيل 355 إصابة جديدة الفيروس ليرفع الإجمالي إلى 3287.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية، الذي تعرض خلال آخر المستجدات والإحصاءات الخاصة بالفيروس المستجد بالمملكة.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا.

وشددت الصحة السعودية على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، مؤكدة على أنه "يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير".

وأضافت الصحة السعودية أنها تلقت 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أن وجود المتطوعين له طابع خاص "ولنا تجربة مشهود لها في الحج".

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وفي وقت سابق، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد19 تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكداً أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وقال الدكتور عسيري في لقاء مباشر عبر حساب "الصحة" في تويتر: "إن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمراً أساساً، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق".