الصحة السعودية: إجمالي إصابات كورونا 3651 بينها 2919 نشطة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا بلغ 3651 بينها 2919 نشطة.

وأضاف محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول مستجدات كورونا، إن إجمالي وفيات كورونا 47 وإجمالي المتعافين 685.

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وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا وصل 666، مشيرة إلى تسجيل 355 إصابة جديدة بالفيروس ليرفع الإجمالي إلى 3287.

وشددت الصحة السعودية على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، مؤكدة على أنه "يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير".

من جهته قال ابراهيم الرؤساء المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إنه تم تجهير 3 مطارات بالرياض والدمام وجدة لعودة المواطنين من الخارج .

وأتمت الجهات الحكومية السعودية ذات الاختصاص، تجهيز 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف المناطق، وذلك لاستقبال العائدين السعوديين من الخارج لمدة 14 يوماً، وفقاً للاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أعدت بدورها خطة رعاية طبية للاطمئنان على المواطنين وتنفيذ الإجراءات الصحية الاحترازية من أجل الصحة العامة، كما وتم تجهيز تلك المرافق بكافة الاحتياجات لتأمين راحة المواطنين، وتقضية وقت ممتع للأطفال وجميع أفراد الأسرة، لتخفيف الأثر النفسي التي تسببت فيه الحالة الراهنة.

ووصلت من جمهورية أندونيسيا أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى السعودية، وكان في استقبال المواطنين ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.