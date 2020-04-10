الصحة السعودية: إجمالي إصابات كورونا 3651 بينها 2919 نشطة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا بلغ 3651 بينها 2919 نشطة.

وأضاف محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول مستجدات كورونا، إن إجمالي وفيات كورونا 47 وإجمالي المتعافين 685.

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وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا وصل 666، مشيرة إلى تسجيل 355 إصابة جديدة بالفيروس ليرفع الإجمالي إلى 3287.

وشددت الصحة السعودية على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، مؤكدة على أنه "يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير".