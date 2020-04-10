منع التجول كلياً في مجموعة أحياء جديدة في المدينة المنورة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة، منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في عدد من أحياء المدينة المنورة ابتداء من اليوم الجمعة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي "انطلاقاً من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية".

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لذا قررت الداخلية "منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الجمعة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 إبريل 2020م وحتى إشعار آخر".

كما ستتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري".

من جهتها، تتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.

كما سيتم السماح لخدمات التوصيل المنزلي بالعمل خلال فترة منع التجول الكلي مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بإشراف إمارة المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية لجميع سكان الأحياء المشار إليها، أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.