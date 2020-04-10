هكذا يتم استقبال السعوديين العائدين من الخارج

أتمت الجهات الحكومية السعودية ذات الاختصاص، تجهيز 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف المناطق، وذلك لاستقبال العائدين السعوديين من الخارج لمدة 14 يوماً، وفقاً للاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أعدت بدورها خطة رعاية طبية للاطمئنان على المواطنين وتنفيذ الإجراءات الصحية الاحترازية من أجل الصحة العامة، كما وتم تجهيز تلك المرافق بكافة الاحتياجات لتأمين راحة المواطنين، وتقضية وقت ممتع للأطفال وجميع أفراد الأسرة، لتخفيف الأثر النفسي التي تسببت فيه الحالة الراهنة.

أين يذهب المواطنون السعوديون العائدون من الخارج بعد وصولهم إلى المطارات؟@AHAlosaimi pic.twitter.com/GyUty0wnxn — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 10, 2020

كما وعملت وزارة السياحة السعودية، على تأمين مزيدٍ من المرافق الإضافية، والتحقق من جاهزيتها، حتى يتم تسليمها إلى وزارة الصحة فور ظهور الحاجة إليها، في حين سيتم نقل جميع المواطنين إلى منازلهم، بعد انتهاء فترة الضيافة 14 يوماً، حتى في حال سكنهم خارج محطة وصولهم وفي مناطق أخرى.

وتأتي هذه الخطوات، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين في الخارج، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم، حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونياً، وتحديد مواعيد السفر، بحسب الخطة المعتمدة.

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فمنذ اليوم الأول لانتشار هذه الجائحة، عملت السعودية على تقديم الخدمات لرعاياها في الخارج، والتهيئة لعودتهم إلى السعودية من قبل وزارة الخارجية وبعثات المملكة في الخارج، كما عملت الهيئة العامة للطيران المدني على التجهيز للنقل الجوي، والقيام بالإجراءات الرسمية رغم الظروف الراهنة التي تشهدها دول العالم كافة، وتمت مراعاة المعايير الصحية والبروتوكولات الصحية العالمية المعتمدة في التعامل مع النقل في حالات الأوبئة.

في الوقت نفسه، ‏تمت مراعاة معايير الأولوية عبر تقييم تشترك فيه عدة جهات اختصاصية لنقل الحالات الأكثر تضرراً في الدفعات الأولى، ويعكس التجاوب السريع مع توجيهات الحكومة السعودية في قيام الجهات المختصة بدورها بسرعة ودقة لنقل المواطنين الكرام، مع تأكيد وزارة الخارجية بأنه لن يتم تجاهل أي طلب تم تقديمه عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة بهذا الخصوص.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية بهدف تسهيل عودة المواطنين من الخارج بتمديد مهلة استلام الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم ١٤ إبريل ٢٠٢٠، الساعة 5:00م بتوقيت السعودية، بهدف استفادة جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.