السعودية.. 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل في المملكة إلى 4462 حالة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 4033، بعد تسجيل 382 حالة... السعودية: 382 إصابة جديدة بكورونا وندرس العلاج ببلازما المتعافين السعودية

كما كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي المتعافين وصل 761، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 59 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

وأكد أن أكثر من 40 ألف شخص موجودون في الحجر والعزل المنزلي، منوها إلى أن على الجميع الاتصال بالرقم 937 للإجابة على أي استفسار طبي.

تحذير للشباب

في السياق أيضا، حذر المتحدث الشباب من الاستخفاف أو التهاون بموضوع كورونا، لأن الفيروس لا يستثني أحدا، مشددا على ضرورة الالتزام بالوقاية الكاملة.

وأكد أن الشباب معرضون أيضا للإصابة الحرجة بالوباء.

عقوبة لمن يخالف منع التجول

من جهة أخرى، أهابت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، المواطنين بضرورة البقاء في المنزل، معلنة أنه سيتم ضبط كل من يخالف قرار منع التجول.

وناشدت الوزارة الجميع بعدم الخروج إلى للضرورة القصوى.

تمديد العمل بمنع التجول

يشار إلى أن أمراً ملكياً كان صدر في وقت مبكر من، الأحد، عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه "إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 27 رجب 1441 الموافق 22 مارس 2020، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441، الموافق 23 مارس 2020، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

إلى ذلك حثت وزارة الداخلية الجميع على الالتزام بالأمر الملكي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ 13.