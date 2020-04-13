الملك سلمان وترمب وبوتين يؤكدون على أهمية استقرار أسواق النفط

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي والرئيس الروسي، الأحد، على أهمية استقرار أسواق النفط لدعم الاقتصاد العالمي.

وفي اتصال هاتفي مشترك، استعرض الملك سلمان ودونالد ترمب وفلاديمير بوتين أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +).

موضوع يهمك أكد مراسل "العربية" توصل تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على... أوبك بلس تقر أكبر خفض بتاريخ إنتاج النفط طاقة

كما أعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ودعم الاقتصاد العالمي.