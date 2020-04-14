السعودية.. 435 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات و84 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5369.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، إن هناك 8 حالات وفيات لغير سعودييين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83. ولفت إلى شفاء 84 حالة، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 889.

موضوع يهمك لامس عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم المليونين، تعافى ما يقترب من ربعهم، فيما فاق عدد الوفيات اليوم الثلاثاء 120 ألفاً... مليونا مصاب و120 ألف وفاة عالمياً بفيروس كورونا فيروس كورونا

وأوضح العالي أن لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من كورونا، محذرا من الانجرار خلف الإشاعات حول الفيروس. وأضاف أن الرفع المبكر للحظر قد يكون سلبيا، مشيرا إلى أن تقييم الوضع مستمر يوميا.

وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن أمس الاثنين، أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت تقريباً خلال أسبوع، ما يشكل تحدياً للجميع.

وشدد الربيعة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذا التحدي.

كما أكد على ضرورة البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، قائلاً: "إذا التزمنا جميعاً سوف نصل إلى بر الأمان".