أمن الدولة السعودي: وفاة مطلوب في تبوك أطلق النار على الأمن

المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في #السعودية:

وفاة مطلوب لدى قيام الجهات المختصة في #تبوك بمهام القبض عليه، حيث بادر بإطلاق النار على رجال الأمن وأصاب اثنين منهم، ما استدعى الرد عليه. pic.twitter.com/WObI31GHnP — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 15, 2020

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية اليوم الأربعاء وفاة مطلوب لدى قيام الجهات المختصة في تبوك بمهام القبض عليه يوم الاثنين الماضي، حيث بادر بإطلاق النار على رجال الأمن وأصاب اثنين منهم، ما استدعى الرد عليه.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه "في صباح يوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ، وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه".

موضوع يهمك أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء عزل حي الأثير بمدينة الدمام، ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على... الداخلية السعودية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام السعودية

وأضاف: "ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة".

وبعد تفتيش الموقع ضبط بداخله على رشاش ومسدس وبندقية و"ساكتون هوائية" و33 طلقة رشاش حية و12 طلقة بندقية حية وصندوق بداخله 13 زجاجة حارقة.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال.