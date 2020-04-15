الداخلية السعودية: عزل حي الأثير بمدينة الدمام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي "في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".

لذا تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول إليه أو الخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى اشعار آخر.

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وسيتم السماح لسكان الحي المشار إليه الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحيةوالتموين، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

ستستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحي المعزول صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا والتي تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية. وأهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.