"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً وزارياً افتراضياً بشأن كورونا

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، أنها ستعقد، الأربعاء المقبل، اجتماعاً استثنائياً للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، برئاسة السعودية، رئيس الدورة الـ14 للقمة الإسلامية، وبحضور وزراء الخارجية الأعضاء في اللجنة.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن وزراء الخارجية سيستعرضون خلال الاجتماع آثار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) على أمن الصحة العامة والاستقرار المالي للدول الأعضاء.

وأشار العثيمين إلى أن الاجتماع الطارئ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والحملات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي منذ تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك تجسيداً لأهداف ميثاق المنظمة الداعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ الإنسانية.

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وأضاف الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات التابعة، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، مستمرة في تنفيذ كل ما من شأنه التخفيف من آثار الجائحة على المجتمعات، مثمناً في الوقت ذاته للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على ما قاما به في المساعدة في معالجة الآثار السلبية للجائحة.

يذكر أن الأمانة العامة للمنظمة عقدت اجتماعاً طارئاً للجنة التوجيهية المعنية بالصحة في منظمة التعاون الإسلامي بشأن جائحة كورونا، وذلك على مستوى وزراء الصحة، وبحضور مؤسسات المنظمة والمنظمات الدولية المعنية.

كما عقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، ندوة طبية فقهية ناقش خلالها الأطباء والخبراء الشرعيون الأحكام الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا المستجد.

وأكد العثيمين أن الأمانة العامة مستمرة كذلك في تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية للتعامل مع هذه الجائحة، وذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي.