وزير الصحة السعودي: إصابات كورونا تجاوزت الـ10 آلاف ونتوقع المزيد بالأيام المقبلة

شدد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الاثنين، على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف قائلا: "نريد الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان"، مشيراً إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة تجاوز الـ10 آلاف إصابة.

وأشار إلى أن السلطات السعودية تتوقع استمرار تزايد الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مبلغ 47 مليار ريال تم تقديمها لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إن مركز القيادة والتحكم يعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة المستشفيات وضمان تقديم الرعاية الصحية بالشكل الأمثل.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1088 حالة، بينها 7867 نشطة، ليصل الإجمالي إلى 9362، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97 حالة.