اجتماع افتراضي لوزراء السياحة لمجموعة الـ20 في ضوء كورونا

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، اجتماعاً استثنائياً افتراضياً لوزراء السياحة، الجمعة، وذلك في ضوء جائحة كوفيد-19، وتأثير هذه الأزمة العالمية على قطاع السياحة، حيث سيجتمع وزراء السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.

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وسيُعقَد الاجتماع بقيادة وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، حيث سيناقش الوزراء الاستجوابات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة، الذي يعد من القطاعات الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا، وأيضاً البحث في إعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما سينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.