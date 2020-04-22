السعودية.. أذان صلاة العشاء بموعده دون تأخير

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الأربعاء، تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على تحديد موعد رفع أذان صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 1441هـ، بوقتها المعتاد كالأشهر الماضية دون تأخير في ظل إغلاق المساجد والجوامع مؤقتاً خلال شهر رمضان المبارك بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير بهذا الشأن لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة، نص على تحديد وقت رفع الأذان لصلاة العشاء برمضان دون تأخير كالأشهر الأخرى، إلحاقاً لتعميم سابق حول إيقاف إقامة الجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع وإغلاقها مؤقتاً بسبب جائحة كورونا والاقتصار برفع الأذان للصلوات.

وختم تعميمه بالدعاء "أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ القيادة الحكيمة ويجزيها خير الجزاء وأوفاه".