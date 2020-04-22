مرصد المجمعة يبدأ رصد هلال رمضان وسط احترازات من كورونا

بدأت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان المبارك في الموقع الخاص بها، حيث ستقوم برصد هلال شهر رمضان 1441هـ حسب تقويم أم القرى.

وأوضح المرصد أن الظروف العلمية لرؤية الهلال تأتي بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م حسب تقويم أم القرى، حيث تفيد المعطيات الحسابية أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو 30 دقيقة تقريباً، ويوم الخميس 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020 ستغرب الشمس الساعة 6:24 عند درجة 284، وسيغرب الهلال الساعة 6:45 عند درجة 282، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 21 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 4.65 واستطالة 7.14.

كما تشارك الخدمات الطبية وكلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق الإجراءات المتبعة للكشف عن فيروس كورونا، وفق المرصد.

كما أضاف أن هذا يأتي ضمن حرص الجامعة على تقديم المبادرات التي يحتاج لها المجتمع وفق الإجراءات الاحترازية خلال هذه الأزمة.