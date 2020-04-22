هل يصوم مصاب كورونا؟.. متحدث الصحة يجيب "العربية.نت"

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن الإصابة بفيروس كورونا كسائر الإصابات بالأمراض الأخرى تعتمد على مقدار المضاعفات ومقدار تفاعل الجسم لها وتأثر الجسم وأعضائه ووطائفه بالمرض.

جاء ذلك رداً على سؤال "العربية.نت" خلال المؤتمر الصحافي الثلاثاء، وهل يؤثر الصيام على المصاب بفيروس كورونا؟

موضوع يهمك حددت وزارةالداخلية السعودية، الثلاثاء، أوقات التجول داخل المدن غير الخاضعة لمنع التجول خلال شهر رمضان.وأوضح مسؤول في... السعودية: هذه أوقات التجول داخل المدن خلال رمضان السعودية

وقال العبد العالي: "الطبيب المعالج هو أقدر من يستطيع أن يحكم على قدرة المصاب أو المريض على الصيام من عدمه".

كما أضاف: "المسألة لها عامل يتعلق بقدرة المريض على الصيام وتحمل وظائفه، تعتمد على عامل آخر وهو البرنامج العلاجي هل يمكن معه أداء الصيام من عدمه، فلذلك دائماً نوصي بالرجوع للطبيب المعالج، فتوصياته هي الأفضل لسلامة وصحة وتقدير قدرة المريض، إضافة إلى ذلك قد يكون هناك بعض التدخلات العلاجية أو الأمور التي تستلزم الرجوع فيها إلى جهة تقوم بالفتوى الشرعية المعتبرة على أن نحرص على الحصول عليها أيضاً من جهة معتبرة ومخولة بإصدار فتوى فالمسألة بين أمرين كلاهما يرجع فيه إلى الخبراء. والمعنيين والمختصين ليقدموا التوصية المناسبة للمريض".