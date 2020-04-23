إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة واستمرار عمليات التعقيم

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إزالة الحواجز الوقائية التي وضعت حول الكعبة المشرفة، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد السديس أن الرئاسة تعمل بشكل فعال بمستوى تنسيقي رفيع على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والتأكد من فعاليتها وضروريتها، ومن ذلك المنطلق فقد صدر التوجيه بإزالة الحواجز وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.

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وكان الرئيس العام قد كشف عن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك ١٤٤١هـ والتي اشتملت على تسخير ٣٥٠٠ عامل يعملون على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية.

ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من عناية واهتمام للحرمين الشريفين ودعم ومتابعة، سائلا الله عز وجل أن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم.