الجمعة أول أيام رمضان في السعودية ومعظم الدول

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الخميس، أن الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها، أكدت الإمارات أن الجمعة أول أيام شهر رمضان، كما أفادت دائرة الإفتاء الأردنية أن الجمعة مطلع رمضان في البلاد.

وقالت لجنة الإفتاء الليبية، إن الجمعة أول أيام شهر رمضان.

ومن جهة أخرى، ذكر مجمع الفقه الإسلامي في السودان، أن أول أيام شهر رمضان سيكون السبت لتعذر رؤية الهلال بصرياً وبالأجهزة.

#عاجل #الديوان_الملكي: #المحكمة_العليا: تقرر أن غداً الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر #رمضان المبارك لهذا العام.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 23, 2020

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي، الخميس: "عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1441هـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين منه حسب الرؤية للنظر وذلك فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه وتأمله فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الجمعة 1 / 9 / 1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقبل يومين، دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

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ومن جانبها، أعلنت مصر والعراق ولبنان والبحرين، الأربعاء، أن الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة مطلع رمضان.

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن صلاة التراويح و"العيد" ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.