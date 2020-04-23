السعودية تفوز بعضوية لجنتين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

نجحت السعودية في الحصول على مقعد في لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية (CSTD) للفترة من عام 2021 - 2024م وفي لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (CCPC) للفترة من عام 2021 - 2023م وذلك في الانتخابات التي جرت عن بُعد الأربعاء في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما نقلته "واس".

موضوع يهمك صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس... شروط إقامة صلاة التراويح في الحرمين.. و5 تسليمات السعودية

ويأتي فوز المملكة بعضوية تلك اللجان بتأييد جميع أعضاء الأمم المتحدة تأكيداً على المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، واستمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة على الصعيد العالمي في مختلف المجالات، لتؤكد مجددًا على أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة 2030م، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده ونتيجة لجهود وزارة الخارجية والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة مع الدول الأعضاء.

من جانبه، أعرب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عن سعادته بهذا النجاح، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات تؤكد على علاقاتها المتميزة بالمجتمع الدولي، وشراكتها المثمرة مع الأمم المتحدة وجميع هيئاتها ومنظماتها ولجانها المتخصصة، ودورها الفاعل في القرارات المهمة التي تتخذها، لاسيما أنها تهدف إلى خدمة البشرية وإرساء العدل والسلام، وتحقيق التنمية بجميع صورها وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.