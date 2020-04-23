الملك سلمان: علينا مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة بمناسبة شهر رمضان، ألقاها وزير الإعلام المكلف وبثتها قناة "الإخبارية" السعودية، على ضرورة "مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب والالتزام بالتعليمات".

وقال: "نعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان".

وشكر الملك سلمان "المرابطين والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية"، مشيرا إلى اعتزازه "بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا".

وتابع خادم الحرمين الشريفين: "حريصون على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان".

وأضاف الملك سلمان: "نتألم لعدم أداء صلاة الجماعة والتراويح في بيوت الله. تعليمات الشرع جعلت الحفاظ على الأنفس من أجّل المقاصد".