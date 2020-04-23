مركز الملك سلمان يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من سيول عدن

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن عبر الشركاء المنفذين وبالتنسيق مع وحدة النازحين، وذلك وفق ماذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتشمل الحملة توزيع 3,140 سلة غذائية، تزن 232 طنًا و360 كيلوغرام، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، وتوزيع 170 خيمة و600 بساط و1,020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية.

وسيستفيد من الحملة التي أطلقها المركز 18,840 فردا ممن تضرروا من الأمطار الغزيرة والسيول بعدن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي شملت توزيع 1,763 سلة غذائية، تزن 130 طنًا و462 كيلوغراما، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10,578 فرداا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والضروف.