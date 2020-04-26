كورونا.. السعودية تحقق استدامة الأمن الغذائي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن وفرة الإمدادات الغذائية، سواء من الإنتاج المحلي، أو من المخزون، أو عبر الاستيراد، في إطار استراتيجية الأمن الغذائي للبلاد.

#السعودية تحقق مستويات عليا في استدامة الأمن الغذائي في ظل أزمة #كورونا pic.twitter.com/rTcjioHg1v — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 26, 2020

وكشفت الوزارة عن تحقيق اكتفاء ذاتي في شريحة حيوية من المنتجات الغذائية، بينها الدواجن والقمح والخضراوات والحليب ومشتقاته، في الوقت الذي تواصل فيه الاستيراد من مختلف دول العالم.

واتخذت السعودية إجراءات عدة لتحقيق استدامة الأمن الغذائي، في ظل أزمة فيروس كورونا، وتجري هذه الإجراءات بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يقوم بإمداد الأسواق المحلية بمنتجات غذائية متنوعة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاتصال لشركة أراسكو زيد المشاري إن مفهوم استدامة الأمن الغذائي، وضعته السلطات السعودية من أولوياتها، حيث عقد اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، وفيه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، على أهمية الاستعداد للقيام بدور أكبر لحماية الأمن الغذائي في أنحاء العالم.

وأضاف أن سلسلة الإمداد الغذائي في السعودية لم تتأثر، بالرغم من التغييرات الكبيرة التي حصلت، بحسب أبرز قادة القطاع الخاص في البلاد.

فيما قال وزير الزراعة، إن السعودية تبقى في مركزٍ متقدم نحو التنافسية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام ألفين وعشرين رغم أزمة كورونا، حيث تمتلك السعودية أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط، فمخازن الدقيق لوحدها لديها طاقة تخزينية إجمالية بأكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف طن قمح، بما يحقق تنمية مستدامة وزيادة في الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية.