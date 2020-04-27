السعودية.. المحال التجارية تفتح أبوابها الأربعاء

بدأت شركات القطاع الخاص وتجار الجملة والتجزئة بالاستعداد لتهيئة محلاتها التجارية لاستقبال جمهور المتسوقين، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين برفع منع التجول جزئياً على كافة مدن السعودية عدا بعض الأحياء في مدينة مكة المكرمة.

كان الملك سلمان، قد أقر إجراءات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطنين والمقيمين في السعودية، من الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وتقرر في هذا الإطار رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة، مع الإبقاء على منع التجول "الكلي" في مكة والأحياء المعزولة سابقا.

كما تم السماح بالتجول من 9 صباحا إلى 5 مساء حتى العشرين من رمضان.

ومما تضمنه الأمر الملكي السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.