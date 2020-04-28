كاتب مسلسل "مخرج 7": نحن ضد التطبيع مع إسرائيل

بعد النقد الذي واجهته الحلقة الثانية من المسلسل الرمضاني "مخرج ٧" والتي تناولت التطبيع مع إسرائيل، أكد كاتب العمل "خلف الحربي" في حديثه إلى "العربية.نت" بقوله: "نحن معتادون على الدخول إلى أكثر المناطق حساسية عند تناولها درامياً، وسبق وأن فعلنا ذلك مع ظاهرة الإرهاب وداعش، أو حين اشتعل الصراع الطائفي بين السنة والشيعة قبل عدة سنوات، ونؤمن أن طرح هكذا قضايا مشتعلة من خلال دراما جماهيرية ذات تأثير شعبي واسع، يساهم في زيادة الوعي".

وأضاف: "الحلقة التي تناولت موضوع التطبيع مع إسرائيل واضحة جداً لمن شاهدها، ولمن يفهم الدراما، حيث لم يؤيد التطبيع إلا الجد الانتهازي، والأخ الباحث عن الشهرة، بينما عبرت بقية الشخصيات بوضوح عن موقف مختلف شرائح المجتمع برفضها الواضح والصريح للتطبيع مع إسرائيل، وكان هناك شخصية عامل الديلفري الباحث عن وظيفة أفضل، والذي لا يعنيه الموضوع، البعض يريد أن يجرك إلى لعبة شرح الدراما، وهؤلاء نقول لهم شاهدوا الحلقة وستفهمون، أما من يخرجون الحلقة من سياقها ويختصرون مشاهدها بما يوافق هواهم وأجنداتهم، فهؤلاء غوغاء يريدون أن يدعموا حجتهم بأشياء غير موجودة في الحلقة، وتصويرها بأنها دعوة للتطبيع".

وشدد الحربي بقوله: "نحن بالطبع مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ومع فلسطين قلباً وروحاً، ولكننا في ذات الوقت لا نقبل الإساءات المؤذية التي يوجهها بعض الفلسطينيين لبلادنا، ونرى أن المستفيد من ذلك هو إسرائيل، وأنها هي التي تغذي عداوات الفلسطينيين مع أشقائهم العرب، وقلنا ذلك بكل وضوح على لسان بطل الحلقة ناصر القصبي".

واستطرد الحديث: "نؤكد أن تزييف مضمون الحلقة من قبل بعض الجهات الإعلامية المشبوهة، أو من خلال الفهم القاصر لبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لن يثنينا عن الذهاب إلى المناطق المثيرة للنقاشات والأسئلة، وستكون هناك بعض الحلقات التي تتناول مواضيع أخرى، قد تكون صادمة للمجتمع، ونحترم كل نقد يوجه إلينا بشرط أن يكون صاحبه قد شاهد الحلقة كاملة، ولم يبن رأيه بناء على مقطع فيديو مجتزأ مدته أقل من نصف دقيقة أو لقطات تم إخراجها من سياقها".