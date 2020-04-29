الداخلية السعودية: السماح بالدخول إلى القطيف والخروج منها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء أنه سيتم، اعتباراً من الغد، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: "في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين".

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وكانت وزارة الداخلية السعودية قد علّقت في 8 مارس/آذار الماضي الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، التي كانت أول المناطق السعودية التي تشهد حالات كورونا لمواطنين عائدين من إيران.

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 157 وفاة. كما أكد تماثل 169 شخصاً كانوا مصابين بوباء "كوفيد 19" للشفاء.