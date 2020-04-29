السديس يزف البُشرى: أيام ويرجع المصلون للحرمين

طمأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس أمس الثلاثاء، بعبارة: "أيام ويرجع المصلون للحرمين".
جاء ذلك خلال فيديو بثته عدد من الحسابات الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث قال: "أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف والسعي والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام"
وأضاف: "أن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت؛ حيث إن الدولة حريصة على إيجاد البيئة السليمة والصحية"، داعياً إلى عدم التسرع في التحرر من القيود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية.
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من جهته طمأنت وزارة الحج والعمرة عبر تغريدة في حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث كتبت: "بإذن الله، ثم بقيادة حكومتنا الرشيدة، والتزامنا نحن بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ستعود مكة ويُفتح الحرم وتعود زيارة مسجد رسول الله ﷺ للناس من شتى بقاع الأرض ... مشاعر المسلمين معنا وتدعمنا من كل مكان".