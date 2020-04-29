جامعة المؤسس تكف يد الموظف صاحب التغريدات المسيئة

وجه مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بكف يد موظف عن العمل بعد تغريدات مسيئة أطلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.

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وأصدرت جامعة الملك عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، بيانا صحافيا جاء فيه: إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تغريدات مسيئة من قبل أحد منسوبي الجامعة، فقد وجه مدير الجامعة بكف يد الموظف عن العمل، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه، والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص، علماً بأن المذكور موظف بعقد مؤقت ولا يتقلد حالياً أي منصب إداري.

وأكد البيان، أن الجامعة سوف تتصدى بكل حزم لأي أفكار منحرفة صادرة عن أي منسوب في الجامعة تخالف توجهات الوطن أو تمس أمنه وقيادته، وهي بهذا البيان تؤكد أنها لن تتوانی عن اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة في حق كل من تصدر منه مثل هذه التجاوزات.