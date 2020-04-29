قصة اللوحة التشكيلية التي تصدرت مكتب ولي العهد السعودي

لفتت لوحة الفنان السعودي، زمان جاسم، التي تصدرت الحائط في مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الكثيرين وذلك أثناء جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي.. فما قصتها؟

اندهش التشكيلي زمان جاسم من وصول الصورة إلى مكتب ولي العهد، وتحدث لـ "العربية.نت" عن قصتها فقال: هذه اللوحة رسمتها عام 2017، وحققت رواجاً لفكرتها المختلفة، لكنني لم أتوقع أن تصل إلى مكتب ولي العهد، حيث افتخرت بنفسي كثيراً بعد رؤيتها وانهالت الرسائل على حساباتي".

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وأضاف: "هذا العمل يتكون من مجموعة تجارب (البياض) التي أعمل عليها منذ فترة وهي مستلهمة من البيئة المحلية والتراث ولكن بشكل غير مباشر، واللوحة بالنسبة لي هي اختزال لما أراه في الواقع، فكل شيء يمر من حولي أحيله لداخل العمل، واستخدمت نوع التجريد في اللوحة، والحرف العربي المتواجد داخل اللوحة أيضا هو شعور موسيقي وكتبت عبارة (سلام) داخل هذه اللوحة ومعظم أعمالي.

وبين الفنان زمان، أنه يحاول توظيف الخامات المختلفة فاللون لا يكفي وحده بالنسبة له، وإنما يحاول تطويع الخامات لتلامس نفس إحساس اللوحة، ولكن بمواد أخرى مختلفة تماماً، مثل الفايبرجلاس والمعادن والطين وغيرها.

والفنان زمان جاسم من مواليد محافظة الخبر 1971م، ويعمل في مدينة القطيف شرق المملكة العربية السعودية، حاصل على دبلوم معهد التربية الفنية بالرياض عام 1989م، تفرغ للفن وشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات داخل المملكة وخارجها وأقام العديد من المعارض الشخصية.

ومن أهم مشاركاته الخارجية إقامته معرضين فرديين في باريس عامي (2004 - 2007)، ومعارض أقيمت في دول الخليج.