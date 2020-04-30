السعودية.. تدشين أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية

دشّن النائب العام في السعودية، سعود المعجب، أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية، المتعلقة بالتدريب الإلكتروني لمنسوبي النيابة العامة عن بُعد، وذلك تماشياً مع قرارات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورفعاً لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية منه.

موضوع يهمك ذكر تقرير لوكالة الاستخبارات في هامبورغ أن نحو 30 مسجداً ومركزاً ثقافياً في ألمانيا تربطهم صلات بميليشيات حزب الله... أيادي حزب الله تصل مساجد ومراكز ثقافية في ألمانيا العرب و العالم

وأوضح المعجب أن "أكاديمية النيابة العامة عبارة عن منصة تدريب إلكتروني عن بُعد متخصصة في المجال الجنائي والأعمال المساندة له، تهدف إلى رفع كفاءة منسوبي النيابة العامة، من خلال تمكينهم لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى العديد من الأدوات الإلكترونية التي من شأنها رفع مستوى كفاءات منسوبي النيابة العامة".

كما بيّن أن أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية تتيح أداة الفصول الافتراضية التي يتم توظيفها لأغراض التدريب، وهي بيئة تدريبية متزامنة تتم من خلال نقل الصوت والفيديو والمحتوى المباشر عبر الإنترنت، والتفاعل المتبادل بين المشاركين، بالإضافة لصفحة المجتمعات المهنية، وهي بيئة آمنة وخاصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة، كأحد أشكال التدريب على رأس العمل لرفع جودة العمل الجنائي، وتوفر خبراء في المجال الجنائي للإجابة على الاستفسارات.

إلى ذلك لفت النظر إلى أن أكاديمية النيابة العامة تستهدف في خططها المستقبلية برامج مجتمعية تهدف لرفع نسبة الوعي والثقافة الجنائية لتحقيق مجموعة الأهداف المتكاملة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.