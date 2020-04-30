السعودية: نرحب بتصنيف ألمانيا حزب الله منظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية السعودية الخميس عن ترحيب المملكة بإعلان ألمانيا الاتحادية تصنيف مليشيات حزب الله منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

ونوهت إلى أهمية تلك الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميًا ودوليًا.

كما جددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار.

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يذكر أن المملكة تصنف منذ سنوات حزب الله منظمة إرهابية، وقد بدأت منذ العام 2015 بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين به.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في وقت سابق الخميس حظر ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران بشكل كامل على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

كما نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية. وقال متحدث باسم الوزارة على تويتر "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا".

يشار إلى أن مسؤولين أمنيين يرجحون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في حزب الله.

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.