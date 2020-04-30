السعودية: 1351 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 3163

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 22753، موضحاً أن 17% من الإصابات بين السعوديين و83% لغير سعوديين.

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إلى ذلك، أوضح المتحدث محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا أن هناك 19428 حالة نشطة و123 حالة حرجة.

وأكد تعافي 210 حالات جديدة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3163 حالة، مشيراً إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة في الرياض وجدة، ليرتفع عدد الوفيات في المملكة إلى 162.

كما شدد على ضرورة تغطية الأنف والفم حال الخروج من المنزل.

إلى ذلك، أوضح أن الإصابات بالفيروس في المملكة تشمل كل الأعمار، لافتاً إلى أن قدرة كورونا على الانتشار لا تزال قوية.