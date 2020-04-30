اليوم يتعامد القمر على الكعبة المشرفة وهذه مميزاته

تشهد مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس تعامد القمر على الكعبة المشرفة في ظاهرة فلكية طبيعية.

وقال الفلكي السعودي، ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، في حديث إلى "العربية.نت"، أن ظاهرة تعامد القمر تحدث على كثير من المواقع، لكن لأهمية تحديد اتجاه القبلة، اكتسب تعامد الأجرام فوق الكعبة أهمية استثنائية.

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وقال: "يصادف اليوم تعامد القمر فوق الكعبة المشرفة مباشرة الساعة 6:29م بتوقيت السعودية، ( 15:29 GMT )، ويمكن يستفيد من هذه الظاهرة لتحديد اتجاه القبلة المواقع التي تبعد عن مكة أكثر من 1000 كلم.

وأكمل: "ولأن القمر في التربيع الأول، فإن لحظة التعامد تكون المناطق شرق مكة حل الليل عندهم، فيسهل رؤية القمر وتحديد اتجاهه، بينما غرب مكة نهار ويرى القمر فيها لكن ليس بسهولة".