مطاعم وفلل عائمة فوق البحر الأحمر حول 4 جزر بالسعودية

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، المُنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، عن تحديد مواقع عدد من الأصول العائمة فوق الماء والتي سيتم تشييدها حول أربع جزر رئيسة في الوجهة.

وتضمن المخطط العام للمشروع الأصول التي استُغرق تحديدها ثلاثة أسابيع، فلل عائمة فوق الماء، ومطاعم، ونقاط وصول إلى "فندقين فائقي الفخامة"، إضافة إلى "فندق فاخر"، ستُطور جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ".

كما يتمثل الهدف الرئيسي من وضع عوامات إرشاد الأصول العائمة فوق الماء في تنسيق عملية اختيار المواقع مع التخطيط المكاني البحري، والموازنة الدقيقة بين تقليل الأثر الناجم عن عمليات التطوير على النظام البيئي للمشروع، واختيار مواقع جذابة لتطوير منتجع فاخر.

وتطلَب مواجهة التحديات الكبيرة المرتبطة بعمليات تحديد أماكن الأصول تنسيقاً مدروساً بين فرق العمل المشاركة من مالكي القوارب من أبناء المناطق المحيطة بالمشروع، ومساحين، وفنيين وغواصين متخصصين عملوا جميعاً تحت إشراف فريق التطوير في الشركة لضمان عدم إلحاق أي ضرر بهياكل الشعاب المرجانية المزدهرة في مياه الوجهة.

إلى ذلك استعان فريق شركة البحر الأحمر للتطوير بتقنيات حديثة لضمان الحد من تأثير عمليات البناء على النظام البيئي، حيث وُضِعَت عوامات الإرشاد في أماكنها المحددة بدقة باستخدام "كتل خرسانية"، منعاً لأي ضرر قد يمس هياكل الشعاب المرجانية.

وبعد الانتهاء من عملية وضع العوامات، صوَّر فريق العمل في الموقع تلك العلامات بطائرات درون، حيث تم تحديد مواقعها التي ستتيح لكل من إدارة الشركة والمصممين والمهندسين تصوراً أوضح ليتمكنوا من العمل بحسب المخطط العام للمشروع.

كما ستستضيف جزيرة أمهات الشيخ "فندقين" الأول بتصنيف "فاخر"، والآخر "فائق الفخامة"، وستُستَخْدم الصور التي ستلتقطها طائرات الدرون لضمان العمل وفق التصاميم الموضوعة مسبقًا.

ورُوعيَ في وضع المخطط الرئيس لفنادق جزيرة أمهات الشيخ تجنب مناطق الشعاب المرجانية، لكنه يتيح في الوقت ذاته وصولاً سلساً إلى أماكن الفنادق والمرافق الأخرى المحيطة بها.