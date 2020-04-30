السعودية: والد " المغدورة غادين " يعترف بحبسها وتعنيفها

بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، والتي راج وسم عنها عبر وسائل التواصل "المغدورة غادين "، أقر مواطن بالعقد الخامس من العمر بقيامه بحبس ابنته وتعنيفها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وذلك بحسب ما أفاده المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش.

وأضاف: أن شرطة عسير تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار فتاة بعد تعرضها للتعنيف من والدها، فقد باشر مركز شرطة محافظة طريب، يوم السبت الموافق 1441/8/18 هـ بلاغاً من مواطن مفيداً عن إيذاء ابنته لنفسها شنقاً مما أدى لوفاتها، وبأخذ إفادته عن الواقعة، أقر بقيامه بحبس ابنته وتعنيفها.

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وفي وقت سابق، باشرت الدائرة المختصة بالنيابة العامة إجراءات التحقيق بشأن القضية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "المغدورة غادين".

وبحسب مصدر في النيابة العامة أفاد بأنه جرى الانتقال لموقع الحادثة من قبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة تبلغ من العمر(١٥) عاماً ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها وقد فارقت الحياة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.

وأكد المصدر أنه تم استجواب الأب لقيام شبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومددت فترة توقيفه، كما تم تسجيل إفادة من يقطنون بالمنزل وكل من له علاقة بالواقعة.