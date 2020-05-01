1344 إصابة جديدة بكورونا في السعودية.. وفك لتكدس العمال

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 24097 حالة.

إلى ذلك، قال المتحدث محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا إن هناك 20373 حالة نشطة، و117 حالة حرجة. وأضاف أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 169.

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كما أعلن ارتفاع حالات التعافي في المملكة إلى 3555 حالة.

إلى ذلك، جدد النصح بضرورة الابتعاد عن التجمعات لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

فك تكدسات العمال

من جهتها، أعلنت لجنة تنظيم سكن العمالة بالسعودية عن إعادة توزيع العمال لفك التكدسات.

وقال الأمين العام للجنة سكن العمالة إنه يوجد 1860 غرفة عزل داخل المساكن، تستخدم للعمالة الذين تظهر عليهم أعراض لحين التعامل الصحي معهم. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم الاتفاق مع قرابة 600 جمعية خيرية موزعة في المملكة، لدعم سكن العمالة، لتوفير أكثر من 40 ألف وجبة يومياً.

كما أضاف أنه تم تسهيل عودة قرابة 2500 عامل إلى بلادهم سالمين.