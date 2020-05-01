بالقفازات والكمامة.. قصة زواج شاب سعودي في زمن كورونا

لم يمنع فيروس كورونا شاباً سعودياً من عقد قرانه، حيث ارتدى العريس زينة مختلفة تمثلت في الكمامات والقفازات للحماية من كوفيد 19.

تحدث الشاب، أحمد البديوي، من الأحساء شرق السعودية لـ"العربية.نت" عن قصة زواجه قبل أسبوعين فقال: "أجريت فحص ما قبل الزواج رغم وجود حالات مصابة بكورونا في مستشفى الملك فهد بالأحساء، لكن ذلك لم يعطل العمل، بعد خروج النتائج بحثت عن أقرب مأذون شرعي وحجزت موعداً معه، واشترط علينا أقل عدد ممكن من الحضور، فاقتصر الوضع على زوجتي ووليها والشهود ووالدي وأتممنا العقد".

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كما أضاف "كنت متردداً في فكرة الزواج لكن توكلنا على الله وأكملت نصف ديني بكل سهولة".

من جانبه، أوضح المأذون الشرعي، فهيم الوهيب، أن الزواج في زمن كورونا لا يزال جارياً لكن بإجراءات احترازية للوقاية منه، حيث دشنت وزارة العدل موخراً عقد الزواج الإلكتروني حيث يقوم الأطراف بتعبئة بياناتهم ثم يتأكد المأذون من اكتمال الأركان وتدوين الشروط، ليرفعها إلى المحكمة إلكترونياً عن طريق موقع زواج ويتم التصديق على العقد.